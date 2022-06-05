На Стокгольмском марафоне разгорелся скандал из-за неправильного маршрута

Организаторы Стокгольмского марафона оказались в неприятной ситуации из-за небрежности в разметке трассы и нехватки волонтеров. Из-за этого произошел скандал с лидерами забега.

Трио кенийцев Феликс Кирва, Тесфайе Ленчо Анбеса и Мерхави Кесте дважды отправились неверным маршрутом. Причем, если в первый раз их почти разу удалось вернуть на официальную трассу, то во втором случае они сделали крюк и преодолели лишние 1,1 км, прежде чем возобновили бег в нужном направлении.

Самое удивительно, что Феликс Кирва, даже с таким отрицательным гандикапом, все равно стал победителем. Но из-за своих блужданий он показал результат 2:11.07, не сумев побить рекорд соревнований, который составлял 2:10.10. Однако организаторы, сознавая свою вину, все равно приняли решение выплатить кенийцу бонус в размере 5000 долларов как рекордсмену, хотя рекорд трассы по факту побит не был.