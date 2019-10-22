Сергей Шубенков: «Обязательно кто-то активно пытается России подпортить жизнь»

Чемпион мира и Европы Сергей Шубенков оценил нынешнюю ситуацию вокруг ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики). Ранее совет IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) единогласно проголосовал против восстановления организации.

— Можно было предсказать, что ее не восстановят, — цитируют «Известия» Шубенкова. — Решение должны были принять накануне чемпионата мира. К этому моменту и мы сами, и ВФЛА провели большую организационную работу, чтобы поехать в Доху хотя бы под нейтральным флагом. Когда стало ясно, что это случится, нельзя было бросаться с просьбами вернуть нам наши флаги, уверяя, что мы выполнили все требования. Это внесло бы слишком много суеты. Кроме того, пошла бы информационная волна, влияющая на чемпионат мира.

Она на самом деле и так постоянно идет. Только наступает пора ЧМ, и начинается... РУСАДА! ВФЛА! И тот же новый скандал с РУСАДА возник прямо перед ЧМ. И даже опять шли разговоры, что нашей команды не будет на соревнованиях в полном составе, а то и вообще не пустят россиян ни под каким флагом, включая белый. И все нагнетают.

Честно говоря, песня одна и та же начиная с чемпионата мира в Китае. Разве что в середине первенства в Дохе пришли новости из США по Салазару, в результате чего от нас чуть-чуть внимание отошло. Но все равно обязательно кто-то активно пытается нам подпортить жизнь. И все эти явления надо в едином контексте понимать: кто это делает, для чего и против кого. Я уже склоняюсь к мнению, что Россия — это не самоцель, а средство давления на того же Коэ и IAAF в целом. Может быть, разные силы под ковром грызутся в разных федерациях, олимпийских комитетах и антидопинговых агентствах. А на нас это рикошетит.

— Новый скандал вокруг РУСАДА как восприняли?

— После случившегося в 2016 году я отчетливо понимаю: произойти может всё что угодно. С другой стороны, то, что было тогда, и то, что сейчас, — это разные ситуации. Тогда был ураган событий, а сейчас прежняя ситуация, но с разными витками, которые периодически то прокручиваются, то нет. Тогда это для всех был шок. А сейчас все то же самое. В сущности, ничего нового не произошло. Поэтому и реакция более сдержанная.