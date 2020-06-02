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Допинг

Себастьян Коэ объяснил, почему российские атлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса

09:17
Себастьян Коу. Фото internewscast.com.
Себастьян Коу. Фото internewscast.com.

Российские легкоатлеты должны платить за получение нейтрального статуса, так как рассмотрение их заявок требует больших затрат. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ.

«Это не так уж и странно, — цитирует Коэ ТАСС. — У нас есть специальная антидопинговая панель, которая вынуждена работать очень усердно, чтобы проверить правомочность заявок, провести расследование. Это требует затрат ресурсов организации.

«И это скромное отражение этих средств, поскольку это все дорого обходится World Athletics. В обычной ситуации мы бы тратили эти деньги на другие вещи, к примеру, на организацию соревнований и помощь национальным федерациям. Так что я не думаю, что это неразумное требование».

Каждый российский легкоатлет в возрасте от 18 до 20 лет должен заплатить за заявку 100 долларов, старше 20 лет — 250.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8623599

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