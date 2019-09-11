Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске

Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске. Европейцы по итогам состязаний набрали 724,50 очка, американцы — 601,50.

В составе сборной Европы в соревнованиях приняли участие шесть россиян. Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом, Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами, Илья Иванюк — вторым в прыжках в высоту. Мария Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту у женщин, Денис Лукьянов — шестой в метании молота, Полина Миллер — седьмая в беге на 400 м.

В каждой дисциплине выступало по 8 спортсменов — по четыре от Европы и США. Победитель приносит своей команде 9 очков, занявший второе место — 8 и так далее.