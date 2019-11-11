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Допинг

Салазар подал апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию за использование допинга в работе

18:07

Скандально известный американский тренер Альберто Салазар подал апелляцию на свою четырехлетнюю дисквалификацию, которую получил от Антидопингового агентства США (USADA). 61-летний специалист не согласен с решением, которое вынесло USADA по итогам расследования, продолжавшегося четыре года.

В ходе расследования выяснилось, что Салазар и доктор Джеффри Браун, который ему помогал, а теперь также отстранен на четыре года, использовали запрещенные вещества и методы при работе с разными спортсменами. Среди клиентов специалистов оказались и прославленные атлеты, которые теперь также проходят проверку ВАДА. Это четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5 км и 10 км Мо Фара, также призер Олимпиады Гален Рупп и другие спортсмены.

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