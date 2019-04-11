С Коэ сняты обвинения о ложных показаниях в расследовании допингового скандала с россиянами

Президент ИААФ Себастьян Коэ освобожден от обвинений во введении в заблуждение парламента Великобритании.

Совет по этике ИААФ начал расследование после того, как Коэ заподозрили в даче ложных показаний в отношении ситуации с российской легкоатлеткой Лилией Шобуховой.

В декабре 2015 года он заявил, что ничего не знал о российских манипуляциях с допингом. Бывший директор Лондонского марафона Дэйв Бедфорд заявил, что Коэ знал о допинговом деле Лилии Шобуховой. Якобы ИААФ и российские функционеры требовали у нее 450 тысяч долларов за сокрытие информации о положительной допинг-пробе.

Он предоставил электронное письмо с вложениями о допинговом скандале. Коэ заявлял, что переправлял сообщение комиссии ИААФ по этике, не читая вложения, а сам текст письма ему читал помощник.

Парламент Великобритании принял решение, что нет никаких доказательств осведомленности Коэ в допинговом скандале с российскими спортсменами.