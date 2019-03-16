РУСАДА за январь и февраль проверило на допинг 389 российских легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два первых месяца 2019 года больше всех проверяло на допинг представителей легкой атлетики, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В январе и феврале было протестировано 389 легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых в январе и феврале представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (107). С начала года были проверены также 70 лыжников и 52 биатлониста.

В числе тестированных РУСАДА лыжников и биатлонистов не было ведущих представителей национальных команд, которые входят в пулы тестирования международных федераций и проверяются иностранными допинг-офицерами.