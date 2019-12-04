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Допинг

РУСАДА предложило создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА

4 декабря 2019, 23:43
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило создать международную рабочую группу по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Также РУСАДА призвало отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.

В соответствии с предложением РУСАДА, в полномочия рабочей группы войдет утверждение исполняющего обязанности президента ВФЛА и управляющей команды федерации с возможным включением в нее сторонних кандидатов при согласовании с рабочей группой.

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7267971

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