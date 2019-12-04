РУСАДА предложило создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило создать международную рабочую группу по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Также РУСАДА призвало отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.

В соответствии с предложением РУСАДА, в полномочия рабочей группы войдет утверждение исполняющего обязанности президента ВФЛА и управляющей команды федерации с возможным включением в нее сторонних кандидатов при согласовании с рабочей группой.

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.