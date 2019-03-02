РУСАДА больше всех проверяло на допинг в январе представителей легкой атлетики

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе больше всех тестировали представителей легкой атлетики, проверку проходили 198 легкоатлетов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

В числе протестированных в январе были и участники чемпионата Европы в помещении в Глазго Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Георгий Горохов.

Второе место в январе по числу тестируемых представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (69). В первый месяц года были проверены также 46 лыжников и 31 биатлонист.

В числе тестированных РУСАДА лыжников и биатлонистов не было ведущих представителей национальных команд, которые входят в пулы тестирования международных федераций и проверяются иностранными допинг-офицерами.