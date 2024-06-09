Лысенко: «Чудом смог собраться на третью попытку на 2,30»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал свою победу на Дне прыжков в Парке Горького.

Лысенко преодолел планку 2,33 метра, второе место занял Илья Иванюк (2,30), третье — Никита Курбанов (2,23).

— У вас было повреждение. Как восстанавливались? Как подходили к этому старту?

— В Сочи на командном чемпионате России прыгалось не так хорошо. В принципе, не могу сказать, что и здесь мне прыгалось хорошо. Но в Сочи очень сильно болела нога. Травма у меня такая, что никто не знает — в чем дело. Не каждый старт, но иногда бывает, что нога болит. Сегодня она практически не беспокоила меня и прыгать не мешала. Но прыгалось тяжеловато из-за новых досок. Я с ними не знаком. Из-за этого не мог справиться с разбегом, попасть в свой прыжок, не чувствовалось того самого полета. Только на 2,33 на третьей попытке я почувствовал прыжок. И на 2,35 я прыгал по своей технике.

— В итоге довольны тем, как все сложилось?

— Да, я считаю, что чудом смог собраться на третью попытку на 2,30 и победить в конечном счете. Илья Иванюк — молодец, поздравляю его. Сегодня у него леталось, я давно не видел у него таких суперских прыжков.

— Ваша «заруба» продолжается.

— Да, впереди Игры БРИКС и куча интересных стартов.

— Игры БРИКС являются особенной мотивацией? Удастся добавить к этому старту?

— Да, конечно, это добавляет мотивации и интереса. Думаю, что добавить удастся. Сегодня была хорошая техническая тренировка в плане психологии. Это хорошо влияет на результат. Надеюсь, что на Играх БРИКС получится еще выше прыгнуть.

— Большое количество зрителей и их поддержка помогли сегодня?

— Атмосфера очень влияет на меня и мои прыжки. Я считаю, что поддержка публики, близких, когда они рядом, мне помогают.

— Насколько близко сегодня было поражение?

— Прямо очень близко. В моменте даже уже смирился, подумал: «Ладно, ничего страшного, что проиграю». Но чудом собрался.