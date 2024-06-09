Лысенко: «Когда люди слышат, что я занимаюсь прыжками в высоту, то спрашивают: «Это с палкой?»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о своих впечатлениях от Дня прыжков в Парке Горького.

— Полина Кнороз сказала, что надо почаще проводить старты в местах, подобных Парку Горького.

— Полностью согласен с Полиной. Легкая атлетика не очень популярна в стране. Когда меня спрашивают — чем я занимаюсь и слышат, что прыжками в высоту, люди думают, что я с шестом прыгаю. Спрашивают: «А, это с палкой?». Я говорю: «Нет, без палки». Они спрашивают: «А как это?». То есть люди даже не знают, что есть такой вид спорта. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше таких стартов, как сегодня в Парке Горького и в Екатеринбурге в прошлом году. Людям интересно, для спортсменов тоже хороший стимул, когда такая поддержка.

— Сегодня столько развязок неожиданных: у мужчин в шесте перепрыжка, вы и Кнороз спаслись в третьих попытках. Как это объяснить?

— Будем считать, что это магия заключительной попытки.

Лысенко победил с результатом 2,33 метра, второе место занял Илья Иванюк (2,30), третье — Никита Курбанов (2,23).