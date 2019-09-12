Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на четыре года

Российский легкоатлет Олег Ильин, специализирующийся на беге на средние и длинные дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летний матсер спорта отстранен, начиная с 26 июля 2019 года.

Ильин нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».