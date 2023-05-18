Российских и белорусских легкоатлетов по-прежнему не планируют допускать к международным турнирам

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов сообщил, что российские и белорусские легкоатлеты в ближайшее время не будут допущены до участия в международных турнирах.

«Томас Бах был руководителем, который после начала российско-украинского кризиса мотивировал все международные спортивные федерации запретить выступления российских и белорусских атлетов на соревнованиях. Сейчас он слегка изменил свою позицию и приоткрыл двери для международных федераций, которые хотят видеть на своих соревнованиях россиян и белорусов под нейтральным флагом. Европейская и международная федерации легкой атлетики имеют противоположную, твердую и категорическую позицию, которая не изменится, — в нынешней ситуации шансов для участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов в любом статусе, а также тренеров, официальных лиц и обслуживающего персонала нет», — приводит ТАСС слова Карамаринова.

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации отметил, что позиция организации твердая и неизменная.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.