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Сегодня, 15:54

Руслан Мащенко утвержден главным тренером сборной России по легкой атлетике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры главного тренера сборной России по легкой атлетике, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Министр утвердил на эту должность кандидатуру Руслана Мащенко.

Мащенко — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м в помещении, вице-чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м с/б, серебряный призер чемпионатов мира и Европы в эстафете 4 х 400 м, действующий рекордсмен России в беге на 400 м в помещении (45.90, 1998) и в эстафете 4 х 400 м в помещении в составе сборной России (3:04.82, 2001).

С 2019 года до недавнего времени 51-летний специалист работал старшим тренером группы спринта и барьерного бега основного и резервного составов спортивной сборной России по легкой атлетике.

Источник: ВФЛА
Сборная России по легкой атлетике
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