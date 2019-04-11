Россия отправила в ИААФ 265 заявок на получение нейтрального статуса

ВФЛА приняла к рассмотрению от спортсменов 276 заявок на получение нейтрального статуса. 265 из них были направлены в ИААФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву.

Российские спортсмены в связи с отстранением ВФЛА вынуждены подавать индивидуальные заявки на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом.

К настоящему времени ИААФ определилась с 67 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их число вошли лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие.