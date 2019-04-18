Россия отправила 269 заявок в ИААФ на получение нейтральных статусов

ВФЛА приняла к рассмотрению 278 заявок от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса на сезон-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. В настоящее время ИААФ дала допуск 67 легкоатлетам из России.

- По состоянию на вечер 18 апреля к нам поступили заявки от 278 легкоатлетов, 269 из них уже отправлены в ИААФ, - сказала Юхарева.

Российские спортсмены в связи с отстранением ВФЛА вынуждены подавать индивидуальные заявки на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом.