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Прыгунья в высоту Кочанова: «Про Олимпиаду я сейчас стараюсь не думать»

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Победительница Мемориала братьев Знаменских, прыгунья в высоту Мария Кочанова заявила, что старается не думать об отсутствии возможности выступать на международном уровне.

«Про Олимпиаду я сейчас особо стараюсь не думать. У нас свои цели. Нужно хорошо выступить в длинном летнем сезоне. Когда шла на 1,97, то мыслей, что иду штурмовать олимпийский норматив, не было. Просто хотелось взять ее, потому что на Мемориале Знаменских очень хорошо шли прыжки шли», — приводит слова спортсменки ТАСС.

На мемориале Знаменских в Москве Кочанова установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 1,95 метра. Олимпийский норматив в женских прыжках в высоту — 1,97 метра.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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