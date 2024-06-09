Прыгунья в высоту Кочанова: «Про Олимпиаду я сейчас стараюсь не думать»

Победительница Мемориала братьев Знаменских, прыгунья в высоту Мария Кочанова заявила, что старается не думать об отсутствии возможности выступать на международном уровне.

«Про Олимпиаду я сейчас особо стараюсь не думать. У нас свои цели. Нужно хорошо выступить в длинном летнем сезоне. Когда шла на 1,97, то мыслей, что иду штурмовать олимпийский норматив, не было. Просто хотелось взять ее, потому что на Мемориале Знаменских очень хорошо шли прыжки шли», — приводит слова спортсменки ТАСС.

На мемориале Знаменских в Москве Кочанова установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 1,95 метра. Олимпийский норматив в женских прыжках в высоту — 1,97 метра.