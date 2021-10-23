Вышел художественный фильм об индийской легкоатлетке, которую объявили мужчиной

В Индии состоялась премьера художественного фильма «Рашми Ракета» о судьбе бегуньи на короткие дистанции, ставшей жертвой гендерного тестирования.

В основе сценария — судьба Дути Чанд. В 2014 году эту индийскую спортсменку дисквалифицировали на неопределенный срок из-за гиперандрогении. Спортсменка не сдалась, через Спортивный арбитражный суд добилась возвращения на беговую дорожку и приняла участие в двух Олимпиадах. Правда, без особого спортивного успеха. Режиссер фильма — Акаш Хурана, главную героиню сыграла известная актриса и модель Панну Тапси.