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Вышел художественный фильм об индийской легкоатлетке, которую объявили мужчиной

14:22

В Индии состоялась премьера художественного фильма «Рашми Ракета» о судьбе бегуньи на короткие дистанции, ставшей жертвой гендерного тестирования.

В основе сценария — судьба Дути Чанд. В 2014 году эту индийскую спортсменку дисквалифицировали на неопределенный срок из-за гиперандрогении. Спортсменка не сдалась, через Спортивный арбитражный суд добилась возвращения на беговую дорожку и приняла участие в двух Олимпиадах. Правда, без особого спортивного успеха. Режиссер фильма — Акаш Хурана, главную героиню сыграла известная актриса и модель Панну Тапси.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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