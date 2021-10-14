Перерезал горло спавшей бегунье, позвонил ее родителям и разрыдался. Жуткая смерть рекордсменки мира

По предварительным данным, муж убил ножом звезду сборной Кении Агнес Тироп на почве ревности.

Кенийская полиция разыскивает Ибрагима Киплетинга, мужа известной легкоатлетки Агнес Джебет Тироп, которая накануне была найдена мертвой в своем доме в городе Итен на западе страны. Соседи нашли труп 25-летней женщины с колото-резаными ранами на горле и животе. При этом муж спортсменки исчез в неизвестном направлении, предварительно позвонив родителям Агнес и, рыдая, сообщив, что совершил нечто ужасное. Кошмарная смерть Тироп потрясла мир легкой атлетики — соболезнования выразила и международная федерация, и многие спортсмены. Также по этому поводу высказался президент Кении Ухуру Кеньятта, призвавший полицию как можно скорее изобличить преступника.

Agnes Tirop: Photo of slain Olympian cuddling mwith her husband Emmanuel Ibrahim Kipleting.



Tirop was found dead with stab wounds in the neck and abdomen in her Iten home on the dawn of Wednesday, October 13.

Tirop's hubby has been cited as a key suspect in the shocking death. pic.twitter.com/4ngygAP1qV — MICHAEL OLLINGA (@michollinga) October 13, 2021

Семейный конфликт

В сентябре Тироп побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях Германии. Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде в Токио, где стала четвертой на дистанции 5000 м с результатом 14:39,62. А свою самую громкую победу спортсменка завоевала на чемпионате мира по кроссу 2015 года, в 19 лет став самой юной чемпионкой в истории. Кроме того, на ее счету были две бронзы классических чемпионатов мира, завоеванные на «десятке» в 2017-м и 2019-м годах. В общем, Кения потеряла одну из сильнейших бегуний мира на стайерских дистанциях. В посмертных сообщениях многие называют ее «жемчужиной кенийской атлетики».

Увы, в личной жизни звездной легкоатлетки все давно было не слишком здорово. Она регулярно ссорилась с мужем и даже съезжала из его дома на съемную квартиру. Вероятно, трагической гибели предшествовал новый семейный конфликт, в результате которого оказались разбиты стекла на машине бегуньи, припаркованной возле дома, где она нашла свое последнее пристанище. Соседи считают, что поводом могли стать фотографии другого мужчины, которые Ибрагим Киплетинг обнаружил в телефоне жены, — их он счел доказательством супружеской неверности. По предварительным данным, Агнес Джебет была зарезана во сне. Во всяком случае, следов борьбы и луж крови в доме нет.

Farewell beloved #AgnesTirop. Rest in power angel and rise & rise & rise. Thanks for the memories, carrying a whole continent as you ran. We fondly recall you becoming the 2nd youngest champion to win a world cross-country title in 2015 at 19.

Love & Respect from South Africa?? pic.twitter.com/iOxyEvBP5F — Educational Nurture #EducationIsAPoliticalAct (@EducNurture) October 13, 2021

Токсичные отношения

Десять лет назад в Кении в результате семейного конфликта погиб олимпийский чемпион Игр-2008 Самуэль Ванджиру. Накануне Олимпиады в Лондоне ему были предъявлены обвинения в семейном насилии и в незаконном хранении автомата АК-47. Уголовные дела удалось замять, однако вскоре грянул новый бытовой конфликт. Жена застала Самуэля дома в постели с другой женщиной. В результате разгоревшегося скандала Ванджиру упал с балкона собственного дома в городке Ньяхуруру. В результате падения у спортсмена открылось внутреннее кровотечение. 24-летний марафонец был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Также большие проблемы в личной жизни у олимпийского чемпиона в беге на 3000 метров с препятствиями Консеслусу Кипруто. Этому 25-летнему спортсмену, который официально работает полицейским, грозит 20 лет тюрьмы за то, что он в своем доме в городе Капсабет занимался сексом с девушкой, которой не исполнилось 16 лет. Родственники 15-летней подруги бегуна написали заявление после того, как она убежала из дома и провела в обществе Кипруто три дня. Консеслус утверждает, что девушка ввела его в заблуждение, заявив, что является совершеннолетней. Тем не менее звездного спортсмена было решено не включать в состав сборной Кении на Олимпиаду-2020.

Что касается трагедии Агнес Джебет Тироп, то многие в Кении считают, что токсичные отношения в браке — это проблема многих звездных легкоатлеток в Африке. Мужья зачастую используют этих женщин как источник дохода, не уважая их личное достоинство и не считаясь с их интересами. «Некоторые вышли замуж из-за искренней любви, но на самом деле не представляли себе, во что ввязываются, — приводит слова представителя женского комитета Федерации легкой атлетики Кении Элизабет Кейтани издание Standard. — Мы получаем множество жалоб от жертв семейного насилия, но даже самым известным спортсменкам не хватает смелости, чтобы заявить об этом публично».