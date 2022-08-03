Губерниев: «Огорчен, что Сидорова лишилась титула чемпионки мира»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«Я лишний раз огорчен, что Анжелика Сидорова лишилась титула чемпионки мира, например, как Евгения Чикунова и многие другие российские спортсмены. И сделать с этим ничего невозможно. Хотим мы этого или нет. Но, к огромному моему сожалению, никто не вспомнил про отсутствие Анжелики Сидоровой на чемпионате мира. Это моя личная боль, потому что наши не выступают и никому до этого нет дела», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра. Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.