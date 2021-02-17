Привалова заявила, что дисквалификация Шляхтина не ухудшит шансы российских легкоатлетов поехать на ЧЕ

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что решение Athletics Integrity Unit дисквалифицировать бывшего главу федерации Дмитрия Шляхтина не повлияет на шансы российских атлетов поехать на зимний чемпионат Европы.

«Думаю, что не повлияет. Это все прошлое, обо всех этих фактах они прекрасно знали. Я думаю, это не должно никак отразиться», — цитирует ТАСС Привалову.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена принять решение о возможности участия российских спортсменов на чемпионате Европы в нейтральном статусе до 22 февраля. ЧЕ в помещении пройдет в Торуни (Польша) с 4 по 7 марта.

17 февраля стало известно, что Athletics Integrity Unit дисквалифицировал Шляхтина и еще четырех бывших членов ВФЛА на 4 года за вмешательство в расследование по делу Даниила Лысенко. Им были предъявлены обвинения в подделке документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования.