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Допинг

Бывший глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года

15:16
Дмитрий Шляхтин. Фото ФК «Крылья Советов»
Дмитрий Шляхтин. Фото ФК «Крылья Советов»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко, сообщает 17 февраля пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit на официальном сайте.

Помимо Шляхтина, аналогичные наказания получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывшие сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.

Все пятеро признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.

Все участники дела были временно отстранены за вмешательство в расследование по делу Даниила Лысенко. Им были предъявлены обвинения в подделке документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Дополнительная информация:

https://www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/know-us/en/AIU-Press-Release-FIVE-FORMER-RUSAF-OFFICIALS-FOUND-GUILTY-OF-ANTI-DOPING-RULE-VIOLATIONS-AND-BANNED-FOR-FOUR-YEARS.pdf

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