Бывший глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко, сообщает 17 февраля пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit на официальном сайте.

Помимо Шляхтина, аналогичные наказания получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывшие сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.

Все пятеро признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.

Все участники дела были временно отстранены за вмешательство в расследование по делу Даниила Лысенко. Им были предъявлены обвинения в подделке документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования.