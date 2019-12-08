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Допинг

«Предсказание от ВАДА». Ласицкене — в шутку сравнила гороскоп с заседанием исполкома

8 декабря 2019, 23:20
Мария Ласицкене всполнила о заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Фото instagram.com
Мария Ласицкене всполнила о заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Фото instagram.com
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Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене опубликовала новую сторис в своем Instagram. Спортсменка разместила скриншот с гороскопом на 9 декабря для ее знака зодиака, пошутив на тему о предстоящем заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Козероги — уже совсем скоро в Вашей жизни начнется белая полоса... Широкая и очень длинная белая полоса», — написано в гороскопе на скриншоте.

«Предсказание от ВАДА», — подписала Ласицкене это фото.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Лозанне о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.

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