"По сравнению с прошлым Советом ИААФ количество нерешенных вопросов выросло". Менеджер – о катастрофическом решении по "русскому делу"

Михаил Гусев, менеджер многих российских легкоатлетов, работавший с Анной Чичеровой и Дарьей Клишиной, прокомментировал итоги Совета ИААФ, отказавшегося возвращать флаг российской сборной.

– Несмотря на то, что погашены долги в размере 3,2 миллиона долларов, по сравнению с прошлым советом ИААФ количество нерешенных вопросов выросло, – заявил Гусев. – Очень сильно настораживают перспективы добавившегося расследования о возможной причастности ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. И все это опять происходит после обнадеживающих заявлений данных накануне заседания совета ИААФ.

Очередной раз жизнь показала, что руководство нашей федерации далеко от реальности в понимании сложившегося положения вещей. Самое печальное, что если ничего не менять это может продолжаться бесконечно. Искренне жаль спортсменов и тренеров. (Наталья Марьянчик)​

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