Борзаковский о побитом рекорде Исинбаевой: «Здорово, что результат Сидоровой был показан именно на чемпионате России»

Борзаковский отреагировал на победу Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России

Олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«Я поздравляю с отличным результатом Анжелику и ее тренера Светлану Абрамову. Это лучший результат сезона в мире. То, что он показан именно на чемпионате страны, практически на главном старте сезона, это вообще очень здорово. Они движутся в правильном направлении. В этом сомневаться не стоит. Они настоящие профессионалы. Поздравляю Анжелику Сидорову! То, что она побила рекорд чемпионатов страны, который с 2016 года принадлежал Елене Исинбаевой, вдвойне похвально. Могу только пожелать удачи в будущих стартах, чтобы она продолжала двигаться в том же направлении», — сказал Борзаковский «СЭ».

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.