Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

29-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра с третьей попытки. Серебро турнира выиграла Наталья Спиридонова, которая показала результат 1,91 м. На третьей позиции Мария Кочанова (1,91).

Чемпионат России в Чебоксарах завершится 5 августа.

Ранее Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Она преодолела планку на высоте 1,95 м.

Также сообщалось, что Ласицкене и еще три российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии, который пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.