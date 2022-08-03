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Сегодня, 22:42

Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Ласицкене.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

29-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра с третьей попытки. Серебро турнира выиграла Наталья Спиридонова, которая показала результат 1,91 м. На третьей позиции Мария Кочанова (1,91).

Чемпионат России в Чебоксарах завершится 5 августа.

Ранее Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Она преодолела планку на высоте 1,95 м.

Также сообщалось, что Ласицкене и еще три российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии, который пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.

Мария Ласицкене (Кучина)
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