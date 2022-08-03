В ФЛАМ поздравили Сидорову с рекордом чемпионата России

Глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«У Елены Исинбаевой есть рекорд мира, России. А лучший результат на чемпионатах России — тоже рекорд. Но сейчас нельзя принимать значимость достижений. Да, результат высокий, хорошего уровня. Самое главное, что 4,91 метра — результат, который превзошел показатели чемпионата мира. То есть это не рекорд России, а лучшее достижение. Дальше уже идут рекорды соревнований. Это, конечно, суперрезультат.

Обидно ли, что Сидорова не может показывать такие результаты на международной арене? Мы в таких условиях семь лет. Повезло еще, что под нейтральным статусом давали выступать. В Рио нас не пустили. Другие федерации, которые временно отстранены от участия, временно проходят это. А мы это уже все прошли. Думаю, такое будет продолжаться. В Токио привезли команду паралимпийцев, было решение о выступлении команды России. Потом руководства стран надавили на своих представителей, чтобы не допускать наших спортсменов.

Сидорова просто большой молодец, что может показывать результат. Светлана Абрамова тоже большой молодец. Для болельщиков и для всех в мире показывают, что легкая атлетика не просто так жива, а развивается», — сказал Курбатов «СЭ».

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.