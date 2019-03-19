"Не знаю, как реагировать на эти вещи". Балахничев - об ордере на арест

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал информацию о том, что власти Франции выписать ордер на его арест в связи с коррупционным расследованием в ИААФ и обвинениям к причастности к схеме, связанной с употреблением допинге. Также были выдвинуты обвинения в адрес бывшего тренера сборной России Алексея Мельникова.

- Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи, - приводит слова Балахничева ТАСС. - В ходе достаточно продолжительного следствия, которое проводилось в России по делу Лилии Шобуховой и ее мужа Игоря, было опрошено большое число спортсменов и функционеров, никаких обвинений мне в итоге предъявлено не было. Что касается бывшего президента ИААФ Ламина Диака и его сына, то с ними никаких деловых отношений у меня не было. Скорее они были у действующего президента Себастьяна Коу, о чем говорит их переписка.

Балахничев покинул пост главы ВФЛА в феврале 2015 года, а в 2016 был отстранен от работы в ИААФ, где он занимал должность казначея. Ранее в фильме немецкого телеканала ARD рассказывалось о его и Мельникова участии в схеме с применением допинга российскими атлетами.