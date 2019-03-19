СМИ: Во Франции выдали ордер на арест бывшего руководителя ВФЛА Балахничева

Во Франции был выдан ордер на арест Валентина Балахничева, который ранее был руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает AFP, ссылаясь на собственные источники.

Также был выдан ордер на арест Алексея Мельникова, который был старшим тренером сборной России (группа выносливости).

Ордер на арест был выдан по результатам расследования коррупционной системы, способствовавшей применению допинга российскими спортсменами.

Ранее совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял решение об исключении Валентина Балахничева.

Балахничев покинул пост главы ВФЛА в феврале 2015 года, а в 2016 был отстранен от работы в ИААФ, где он занимал должность казначея. Ранее в фильме немецкого телеканала ARD рассказывалось о его и Мельникова участии в схеме с применением допинга российскими атлетами.