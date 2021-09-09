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Муж Ласицкене о совместном фото жены с украинкой Магучих: «Не разжигайте на пустом месте»

9 сентября 2021, 18:06
Мария Ласицкене. Фото Getty Images
Мария Ласицкене. Фото Getty Images
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Журналист, комментатор каналов Eurosport Владас Ласицкас рассказал, при каких обстоятельствах сделано фото его жены  олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене с украинкой Ярославой Магучих. Кроме них на фото также еще одна украинка — Ирина Геращенко и другие спортсменки.

 

«Рука Марии, обнимающая Ярославу», — это рука Николы (Макдермотт. — Прим. «СЭ»), — написал Ласицкас в Twitter. — Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте фигню (в оригинальной записи употреблено более крепкое выражение. — Прим. «СЭ») на пустом месте».

Ранее Магучих подверглась критике за совместное фото с Ласицкене во время Олимпиады в Токио. Украинка завоевала бронзу на Играх.

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Евгений Петров все материалы автора

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