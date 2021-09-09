Муж Ласицкене о совместном фото жены с украинкой Магучих: «Не разжигайте на пустом месте»

Журналист, комментатор каналов Eurosport Владас Ласицкас рассказал, при каких обстоятельствах сделано фото его жены — олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене с украинкой Ярославой Магучих. Кроме них на фото также еще одна украинка — Ирина Геращенко и другие спортсменки.

«Рука Марии, обнимающая Ярославу», — это рука Николы (Макдермотт. — Прим. «СЭ»), — написал Ласицкас в Twitter. — Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте фигню (в оригинальной записи употреблено более крепкое выражение. — Прим. «СЭ») на пустом месте».

Ранее Магучих подверглась критике за совместное фото с Ласицкене во время Олимпиады в Токио. Украинка завоевала бронзу на Играх.