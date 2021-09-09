Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместе. Их фото на Олимпиаде вызвало скандал на Украине
9 сентября 2021, 14:14
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вновь сфотографировалась с украинкой Ярославой Магучих.
Австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала у себя в Instagram фотографию с финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, на снимке Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом.
Напомним, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало скандал на Украине. После возвращения Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.
Читайте также
487
Зачет
vs
16
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю