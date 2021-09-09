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Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместе. Их фото на Олимпиаде вызвало скандал на Украине

9 сентября 2021, 14:14
Мария Ласицкене (слева) и Ярослава Магучих. Фото Reuters
Мария Ласицкене (слева) и Ярослава Магучих. Фото Reuters
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вновь сфотографировалась с украинкой Ярославой Магучих.

Австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала у себя в Instagram фотографию с финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, на снимке Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом.

Публикация от Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Напомним, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало скандал на Украине. После возвращения Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.

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Иван Торопцев все материалы автора

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