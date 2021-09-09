Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Россиянка победила, покорив высоту 4,96 м. Это лучший результат сезона в мире. После этого Сидорова смогла улучшить результат и преодолела высоту 5,01 м. Это ее личный рекорд, а также рекорд соревнований.

Второе место заняла Катерина Стефаниди из Греции (4,77), замкнула тройку Тина Сутей из Словении (4,67).

Мировой рекорд в прыжках с шестом принадлежит россиянке Елене Исинбаевой. В 2009 году в Цюрихе она взяла высоту 5,06 м.