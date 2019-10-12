Мо Фара: «Я не использую тестостерон или подобные препараты»

Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фара отверг все подозрения в свой адрес после дисквалификации его бывшего тренера Альберто Салазара. Последний был наказан за многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил. Позднее он подал апелляцию на это решение.

— Речь идет не о Мо Фара, а об Альберто Салазаре. Я не Альберто, — цитирует Фару BBC. — Мне никогда не давали ничего запрещенного. Я не использую тестостерон или подобные препараты. Во время тренировок в лагере я никогда не замечал никаких нарушений. Я никогда не нарушал правил, все мои допинг-тесты были отрицательными. Я рад, что меня постоянно и везде проверяют. Я один из самых проверяемых спортсменов в мире. Буду рад, если меня проверят снова — в любом месте и в любое время. Мои анализы могут использовать, как захочет любая комиссия.

Тогда он говорил мне, что это только подозрения. Но это оказалось ложью. Он давал мне обещание. Но все оказалось неправдой.

Экс-тренер Мо Фара подал апелляцию на свою дисквалификацию

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