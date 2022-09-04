Мо Фара выиграл полумарафон в Лондоне

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара одержал победу полумарафоне в столице Великобритании, преодолев трассу в Лондоне за 1:01.49.

В мае 39-летний бегун шокировал болельщиков, уступив на дистанции в 10000 метров спортсмену-любителю Эллису Кроссу. Но сейчас Мо улучил свою форму и уверенно обошел всех соперников. В октябре Фара впервые с 2019 года намерен стартовать в Лондонском марафоне.

В июле знаменитый бегун рассказал, что в девятилетнем возрасте его нелегально привезли в Великобританию и принуждали работать на чужую семью.