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4 сентября, 13:35

Тренер Ласицкене: «Мне не интересен спорт, который отрекся от Маши»

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Личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян перестал смотреть международные старты, которые проходят без участия его спортсменки.

«Я перестал смотреть трансляции зарубежных стартов, где Маша должна была бы участвовать, — приводит ТАСС слова тренера. — Мне не интересен спорт, который от нее отрекся. Я не могу спокойно смотреть на то, как многие годы крадут у Маши ее спортивную судьбу. Это случалось неоднократно, и не только в этом году».

Из-за санкций Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на российскую легкую атлетику Ласицкене пропустила Олимпийские игры 2016 года в Бразилии, летний чемпионат мира-2022 в США, два зимних мировых первенства (2016, 2022), по два летних (2016, 2022) и зимних (2017, 2021) чемпионата Европы.

В период с 2016 по 2022 год Ласицкене не проиграла ни одного летнего или зимнего чемпионата мира и Европы, в которых участвовала в статусе нейтрального спортсмена.

Источник: https://tass.ru/sport/15641529
Мария Ласицкене (Кучина)
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