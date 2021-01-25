Министр спорта РФ раскритиковал Ласицкене: «Спортсмены должны заниматься своим делом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, раскритиковавшей главу ВФЛА Петра Иванова. В воскресенье Ласицкене выразила недовольство тем, что Иванов назначен на пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

«Федерация находится во взаимодействии с World Athletics, и после того, как будут получены разъяснения с их стороны, будут приняты соответствующие решения, — цитирует ТАСС Матыцина. — Президент сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы.

Также он подчеркнул, что Минспорта, ОКР и ВФЛА делают все необходимое для защиты интересов спортсменов.