Международная федерация рассмотрит рекомендации в отношении ВФЛА в течение нескольких дней
Мировая легкая атлетика (World Athletics) рассмотрит рекомендации Антикоррупционного легкоатлетического органа (Athletics Integrity Unit) в отношении ВФЛА в течение нескольких дней, информирует официальный сайт организации.
Ранее AIU опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики. В нем говорится о возможном ислючении Всероссийской федерации легкой атлетики.
Как говорится на официальном сайте World Athletics, если ВФЛА и ее бывшие руководители признают обвинения, то исключения ВФЛА из World Athletics не последует. Решение в отнршении ВФЛА и возможных санкциях будет принято на совете World Athletics в следующем месяце.
ВФЛА грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций