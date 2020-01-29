Международная федерация рассмотрит рекомендации в отношении ВФЛА в течение нескольких дней

Мировая легкая атлетика (World Athletics) рассмотрит рекомендации Антикоррупционного легкоатлетического органа (Athletics Integrity Unit) в отношении ВФЛА в течение нескольких дней, информирует официальный сайт организации.

Ранее AIU опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики. В нем говорится о возможном ислючении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как говорится на официальном сайте World Athletics, если ВФЛА и ее бывшие руководители признают обвинения, то исключения ВФЛА из World Athletics не последует. Решение в отнршении ВФЛА и возможных санкциях будет принято на совете World Athletics в следующем месяце.

ВФЛА грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций

