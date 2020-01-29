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Допинг

ВФЛА грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций

19:02
Сергей Шубенков (на переднем плане). Фото Reuters
Сергей Шубенков (на переднем плане). Фото Reuters

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики. В нем говорится о возможном ислючении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В заявлении указано, что представители AIU не видят причин для возобновления выдачи разрешения российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе. Учитывая серьезность обвинений против ВФЛА, рекомендуется продолжить приостановку выдачи нейтрального статуса до определения всех обвинений. Кроме того, авторы заявления считают, что нужно учитывать полное отсуствие раскаяния российской стороны в предыдущих нарушениях, что и повлияло на повторение этой ситуации.

В связи с этим в органе предлагают применить самые строгие санкции, вплоть до полного исключения ВФЛА из World Athletics (Международной федерации легкой атлетики), а также существенный штраф и возмещение расходов на расследование дела.

AIU 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Коллегия органа ссылается на дело Лысенко в своем заявлении.

Из-за приостановки выдачи разрешения выступать в нейтральном статусе у россиян минимальные шансы на зимнем чемпионате мира в китайском Нанкине 13 марта.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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