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Сегодня, 22:51

Якушев и Вовк стали чемпионами России в беге на 3000 метров с препятствиями

Анна Горшкова
Корреспондент
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Легкоатлеты Максим Якушев и Ольга Вовк стали победителями чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями.

30-летний Якушев преодолел дистанцию с результатом 8 минут 21,95 секунды. Серебро у Эдуарда Батыршина (8.23,64), бронзова у Константина Плохотникова (8.30,20).

29-летняя Вовк выиграла чемпионат России с результатом 9 минут 9,29 секунды. Второе место заняла Екатерина Ивонина (9.11,39). Замкнула тройку Анна Тропина (9.53,98).

Чемпионат России проходит в Чебоксарах и завершится 5 августа.

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