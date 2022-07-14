Ласицкене выиграла Гран-при Московской области с лучшим результатом сезона в России

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла Гран-при Московской области, показав лучший результат сезона в России.

29-летняя спортсменка взяла высоту 1,90 метра с первой попытки. Позже Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 метра, что является лучшим результатом сезона в России.

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова с результатом 1,88 метра. На третьей позиции расположилась Александра Ярышкина (1,88).