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Сегодня, 18:40

Ласицкене выиграла Гран-при Московской области с лучшим результатом сезона в России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла Гран-при Московской области, показав лучший результат сезона в России.

29-летняя спортсменка взяла высоту 1,90 метра с первой попытки. Позже Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 метра, что является лучшим результатом сезона в России.

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова с результатом 1,88 метра. На третьей позиции расположилась Александра Ярышкина (1,88).

Мария Ласицкене (Кучина)
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