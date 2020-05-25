Мария Ласицкене: «Допинг не имеет национальности, надо бороться с ним по всему миру»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением о допинговом скандале в российском спорте.

«Скандалы в российской легкой атлетике? У меня получается отключаться от этого всего. Я тренируюсь, выступаю, говорю о проблемах нашего спорта, но при этом живу и обычной жизнью, где не обсуждаю все эти темы. Да, сложности в нашей легкой атлетике существуют, и важно, чтобы новое поколение спортсменов выросло с четкой позицией, что нечестные методы ничего им не принесут. А вот потерять они могут все. Я понимаю, что идеальный мир невозможен, так что всегда найдутся те, кто с этим несогласен. Но такие люди есть не только в России. Допинг не имеет национальности, так что надо бороться с ним по всему миру», — приводит слова Ласицкене GQ.

Ранее World Athletics объявила, что не будет рассматривать исключение ВФЛА, если российская сторона признает вину в деле прыгуна в высоту Даниила Лысенко. ВФЛА направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу Лысенко.