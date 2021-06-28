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Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

12:09
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Легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на олимпийском отборе в сборную США, сообщает ТАСС.

Американка показала результат 51,90 секунды. Предыдущий рекорд (52,16) установила ее соотечественница Далайла Муххамад в Дохе в 2019 году.

21-лентяя Маклафлин — чемпионка мира в эстафете и серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11766133

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