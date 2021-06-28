Американская спортсменка Гвен Берри на награждении отвернулась от своего флага

Бронзовый призер отборочных соревнований в олимпийскую сборную США по метанию молота Гвен Берри подверглась угрозам и нападкам в соцсетях после того, как устроила политическую акцию во время церемонии награждения.

В субботу 31-летняя темнокожая спортсменка, квалифицировавшая на Олимпиаду в Токио, демонстративно отвернулась от флага, положив руку на бедро во время исполнения гимна США. Затем она показала публике черную футболку с надписью «Спортсмен-активист» и водрузила ее себе на голову. По словам Гвен, таким образом она протестовала против «системного расизма», а также спасалась от жары.

Gwen Berry during the awards ceremony for the hammer throw at Olympic Trials, where she qualified for the Tokyo Games. via AP https://t.co/UgyZiJkB8j pic.twitter.com/hDtykbnjvQ — Nick Zaccardi (@nzaccardi) June 27, 2021

Формально Берри не может быть наказана за такое поведение, поскольку Олимпийский комитет США официально разрешил политические акции во время отбора на ОИ-2020. Однако столь явное пренебрежение национальными символами вызвало бурю гнева в соцсетях. Болельщики предлагают исключить Гвен из сборной и отправить в Токио другую спортсменку, которой не претит выступление под американским флагом.

Ситуацию усугубляет то, что в 2019 году Берри уже была отстранена от национальной команды на один год из-за похожей акции на Панамериканских играх. Сейчас, отвечая своим недоброжелателям, молотобойка заявила, что общечеловеческие ценности находятся в большем приоритете, чем патриотизм.