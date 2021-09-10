Магучих объяснила новое совместное фото с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснила появление новой совместной фотографии с российской легкоатлеткой и олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

«С окончанием сезона хочется поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я услышала много интересного о себе. Безусловно, у каждого есть своя точка зрения, но давайте хотя бы выражаться корректно. Вместо того чтобы писать мне гадости, лучше займитесь собой и используйте свое время с пользой. Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для кого-то я прыгаю в длину, для кого-то финиширую, где вы вообще видели финиш в прыжках в высоту?

Теперь о том, что касается фото: оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария (Ласицкене. — Прим. «СЭ»), а Никола МакДермотт, которая представляет Австралию. Уважайте друг друга, пожалуйста. Всем добра, а я отправляюсь в отпуск», — написала на своей странице в Facebook Магучих.

Вчера, 9 сентября, в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилось фото, на котором Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом.

Месяцем ранее, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало скандал на Украине. После возвращения Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.