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Привалова считает, что легкоатлетка Сидорова способна выиграть золото Олимпиады в Париже

12:37
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова уверена, что российская легкоатлетка Анжелика Сидорова станет одной из главных претенденток на победу на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Анжелика Сидорова могла выйти на пик формы еще месяц назад, когда выступала на Играх в Токио. Чувство высоты наступает у прыгунов, как правило, после участия в достаточном количестве подводящих стартов в противостоянии с серьезными соперниками. Время бежит очень быстро, и той же Анжелике есть еще куда стремиться. Очень хочу, чтобы Игры в Париже были ее, она способна там выступить успешно», — цитирует Привалову ТАСС.

9 сентября прыгунья победила в финале Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире и личным достижением — 5,01 метра. На Олимпиаде в Токио россиянка заняла второе место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12351351

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Виктория Кравченко все материалы автора

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