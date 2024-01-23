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Сегодня, 17:52

Легкоатлетку Макаренко выгнали со сборов из-за неявки на утреннее построение

Виктория Кравченко
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Кристина Макаренко.
Фото ВФЛА

Чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко рассказала в соцсетях, что ее и еще двух спортсменов выгнали со сборов из-за неявки на утреннее построение.

Спортсменам заявили, что из-за неявки на построение в 8 утра, они не достойны находиться на сборах в Новогорске.

«Сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы недостойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в 8 утра.

Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — написала 26-летняя Макаренко.

Она добавила, что из-за такого отношения желания тренироваться и выступать все меньше.

«Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика Сидорова, я думаю, в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат свою карьеру, будет больше», — добавила спортсменка в своем Telegram-канале.

Макаренко специализируется в беге на 100 метров. Она является многократной чемпионкой России и бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2014 года в эстафете.

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