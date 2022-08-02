Легкоатлет Мизинов сравнил призовые на российских и международных соревнованиях

Российский легкоатлет Василий Мизинов, который выступает в спортивной ходьбе, сравнил призовые за участие в российских соревнованиях с международными турнирами.

«Призовые? Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Лучше сколько-то, чем ничего. Если именно по ходьбе сравнивать с международными стартами, то суммы вполне сопоставимы. А если брать другие виды, «Бриллиантовую лигу», то там они, конечно, намного больше, чем на чемпионате России или на нашей серии Гран-при», — цитирует Мизинова «Чемпионат».

24-летний россиянин является серебряным призером чемпионата мира-2019 на дистанции в 20 километров.