Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 17:05

Легкоатлет Шкуренев пропускает первую половину сезона из-за травмы колена

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Желанов заявил, что многоборец Илья Шкуренев не смог выступить на командном чемпионате России из-за травмы колена.

«Илья Шкуренев не смог выступить в Сочи по причине того, что у него обострилась старая травма коленного сустава. Мы сразу обратились в Федеральное медико-биологическое агентство, он прошел обследование, после чего было назначено лечение. Планируется, что через неделю он приступит к тренировочному процессу и начнет подготовку к чемпионату России», — приводит ТАСС слова Желанова.

Командный чемпионат России по многоборью проходил в Сочи с 23 по 24 мая. Личный чемпионат страны по легкой атлетике состоится с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Илья Шкуренев
0
Читайте также
Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шубенков: «Я абсолютно разочаровался в олимпийском движении»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости