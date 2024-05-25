Легкоатлет Шкуренев пропускает первую половину сезона из-за травмы колена

Старший тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Желанов заявил, что многоборец Илья Шкуренев не смог выступить на командном чемпионате России из-за травмы колена.

«Илья Шкуренев не смог выступить в Сочи по причине того, что у него обострилась старая травма коленного сустава. Мы сразу обратились в Федеральное медико-биологическое агентство, он прошел обследование, после чего было назначено лечение. Планируется, что через неделю он приступит к тренировочному процессу и начнет подготовку к чемпионату России», — приводит ТАСС слова Желанова.

Командный чемпионат России по многоборью проходил в Сочи с 23 по 24 мая. Личный чемпионат страны по легкой атлетике состоится с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.