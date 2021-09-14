Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Ласицкене заявила, что завершившийся сезон стал лучшим в ее карьере

09:22
Теги:

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказалась о прошедшем сезоне.

«Однозначно, пока это мой самый лучший сезон. У меня теперь есть золото Олимпийских игр, пятая победа в финале «Бриллиантовой лиги» и отличные результаты в сезоне в целом. Этот год принес мне очень много положительных эмоций, случилось очень много открытий себя и окружающих. Это был сверхнасыщенный и фантастический сезон, и я довольна, как он закончился», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В этом сезоне Ласицкене выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Токио и одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, показав лучший результат сезона в мире (2,05 м). 12 сентября россиянка победила на международном турнире в Берлине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12374449

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте в Москве
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд