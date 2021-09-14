Ласицкене заявила, что завершившийся сезон стал лучшим в ее карьере

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказалась о прошедшем сезоне.

«Однозначно, пока это мой самый лучший сезон. У меня теперь есть золото Олимпийских игр, пятая победа в финале «Бриллиантовой лиги» и отличные результаты в сезоне в целом. Этот год принес мне очень много положительных эмоций, случилось очень много открытий себя и окружающих. Это был сверхнасыщенный и фантастический сезон, и я довольна, как он закончился», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В этом сезоне Ласицкене выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Токио и одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, показав лучший результат сезона в мире (2,05 м). 12 сентября россиянка победила на международном турнире в Берлине.