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Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине

19:01
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Берлине в прыжках в высоту.

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, второй стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м), третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,89 м).

Для Ласицкене этот турнир стал последним в сезоне.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале «Бриллиантовой лиги».

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Иван Шитик все материалы автора

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