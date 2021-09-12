Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине
19:01
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Берлине в прыжках в высоту.
Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, второй стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м), третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,89 м).
Для Ласицкене этот турнир стал последним в сезоне.
В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале «Бриллиантовой лиги».
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