Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Берлине в прыжках в высоту.

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, второй стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м), третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,89 м).

Для Ласицкене этот турнир стал последним в сезоне.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале «Бриллиантовой лиги».